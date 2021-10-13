Экологи выяснили, сколько полигонных отходов можно переработать в России

Из тех твёрдых коммунальных отходов (ТКО), что отправляются на полигоны, можно переработать более половины. Об этом телеканалу 360 рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он считает, что сейчас в России недостаточно объектов по переработке мусора.

Сейчас на полигоны отправляется более 90% ТКО. При этом в составе этих отходов имеется большое количество полезных фракций, 36% — макулатура; полимеров, металлов, стекла, резины, текстиля и древесных отходов в сумме — 16,5%. Таким образом, более половины отходов можно было бы отправить на утилизацию, вовлечь во вторичный оборот, — заявил Буцаев.

Он добавил, что необходимо усиливать утилизацию полезных фракций из общего объёма отходов. В год это около 60 млн тонн. Буцаев считает, что к 2030 году нужно сортировать 100% ТКО, а объёмы захоронения снизить вдвое.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время во всех российских регионах будет запущена новая система мониторинга вывоза и складирования мусора. Речь идёт о программно-аппаратном комплексе «Управление отходами» — совместном проекте Росприроднадзора, Роскосмоса и производственной компании «Большая тройка».