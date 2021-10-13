Экологи выяснили, сколько полигонных отходов можно переработать в России
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:03, 13 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Из тех твёрдых коммунальных отходов (ТКО), что отправляются на полигоны, можно переработать более половины. Об этом телеканалу 360 рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он считает, что сейчас в России недостаточно объектов по переработке мусора.
Сейчас на полигоны отправляется более 90% ТКО. При этом в составе этих отходов имеется большое количество полезных фракций, 36% — макулатура; полимеров, металлов, стекла, резины, текстиля и древесных отходов в сумме — 16,5%. Таким образом, более половины отходов можно было бы отправить на утилизацию, вовлечь во вторичный оборот, — заявил Буцаев.
Он добавил, что необходимо усиливать утилизацию полезных фракций из общего объёма отходов. В год это около 60 млн тонн. Буцаев считает, что к 2030 году нужно сортировать 100% ТКО, а объёмы захоронения снизить вдвое.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время во всех российских регионах будет запущена новая система мониторинга вывоза и складирования мусора. Речь идёт о программно-аппаратном комплексе «Управление отходами» — совместном проекте Росприроднадзора, Роскосмоса и производственной компании «Большая тройка».