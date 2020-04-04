Министр просвещения не исключил повторного переноса ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/b6b5b76c-765d-11ea-bca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Единые государственные экзамены могут быть перенесены ещё раз, однако решение по этому вопросу пока не принято. Об этом 4 апреля сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что на сегодняшний день дата проведения ЕГЭ — 8 июня. Ведомство, заявил Кравцов, будет следить за развитием ситуации с вынужденным дистанционным обучением школьников из-за угрозы распространения коронавируса.

Я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет, — заявил Кравцов в ходе онлайн-марафона на странице Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее писал NEWS.ru, в России не планируется повторный перенос сроков ЕГЭ в связи с увеличением числа нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса, сообщили в Рособрнадзоре.