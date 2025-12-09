ТИЭФ'25
Мини-перцы, сыр, чеснок — фарширую и запекаю! Цветная и яркая закуска, которая исчезает за секунды

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете закуску, которая одним своим видом создаст праздничное настроение, а вкусом покорит даже самых взыскательных гостей? Эти фаршированные мини-перцы — настоящая находка. Они похожи на яркие конфетти на вашем столе, обещая взрыв вкуса в каждом кусочке. Секрет их успеха — в волшебном сочетании сладковатой сочной мякоти печеного перца и насыщенной, пикантной сырно-чесночной начинки, которая при запекании превращается в нежнейший крем. Это блюдо готовится элементарно, не требует особых кулинарных навыков, но его эффектность и вкус производят неизгладимое впечатление. Идеальный вариант, когда нужно быстро и красиво накрыть стол.

Вам понадобится: 500 г разноцветных мини-перцев (примерно 15-20 шт), 250 г рассольного сыра (сулугуни, брынза или фета), 150 г творожного или сливочного сыра, 2-3 зубчика чеснока, пучок свежей петрушки или укропа, 2 ст.л. оливкового масла, молотый черный перец по вкусу. Перцы тщательно вымойте. Острым ножом аккуратно срежьте «крышечку» вокруг плодоножки и через получившееся отверстие удалите семена и перегородки, стараясь не повредить стенки. Для начинки сыр натрите на мелкой терке или разомните вилкой. Смешайте его в миске со сливочным сыром, пропущенным через пресс чесноком, мелко рубленной зеленью и перцем. Начинка должна получиться пластичной и однородной. С помощью чайной ложки или кондитерского мешка аккуратно и плотно заполните каждый перчик сырной массой. Выложите фаршированные перцы в огнеупорную форму, сбрызните оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока перчики не станут мягкими, а начинка слегка не подрумянится. Подавайте закуску теплой или полностью остывшей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
