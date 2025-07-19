Мини-чизкейки с ягодами — ПП-десерт, который хочется готовить снова и снова

Белковые мини-чизкейки — это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Нежная творожная основа с ягодной ноткой получается воздушной и легкой. Такие чизкейки можно приготовить заранее — они отлично хранятся в холодильнике несколько дней.
Ингредиенты:
- творог 0% — 375 г;
- яйца — 2 шт.;
- кукурузный крахмал — 25 г;
- подсластитель — по вкусу;
- замороженные ягоды — 50 г.
Приготовление:
- Смешайте творог с яйцами, крахмалом и подсластителем.
- Разлейте по формочкам, сверху выложите ягоды.
- Выпекайте 30 минут при 160 °C.
- Охладите перед подачей.
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