Мини-чизкейки с ягодами — ПП-десерт, который хочется готовить снова и снова

Мини-чизкейки с ягодами — ПП-десерт, который хочется готовить снова и снова

Белковые мини-чизкейки — это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Нежная творожная основа с ягодной ноткой получается воздушной и легкой. Такие чизкейки можно приготовить заранее — они отлично хранятся в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты:

творог 0% — 375 г;

яйца — 2 шт.;

кукурузный крахмал — 25 г;

подсластитель — по вкусу;

замороженные ягоды — 50 г.

Приготовление:

Смешайте творог с яйцами, крахмалом и подсластителем. Разлейте по формочкам, сверху выложите ягоды. Выпекайте 30 минут при 160 °C. Охладите перед подачей.

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