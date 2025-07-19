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19 июля 2025 в 11:57

Мини-чизкейки с ягодами — ПП-десерт, который хочется готовить снова и снова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белковые мини-чизкейки — это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Нежная творожная основа с ягодной ноткой получается воздушной и легкой. Такие чизкейки можно приготовить заранее — они отлично хранятся в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты:

  • творог 0% — 375 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кукурузный крахмал — 25 г;
  • подсластитель — по вкусу;
  • замороженные ягоды — 50 г.

Приготовление:

  1. Смешайте творог с яйцами, крахмалом и подсластителем.
  2. Разлейте по формочкам, сверху выложите ягоды.
  3. Выпекайте 30 минут при 160 °C.
  4. Охладите перед подачей.

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еда
десерты
чизкейки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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