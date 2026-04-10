«Три шоколада» и никаких хлопот — этот торт даже печь не надо: получится с первого раза

Этот рецепт доказывает, что приготовить изысканный чизкейк «Три шоколада» под силу каждому. Никакой выпечки, только четкая последовательность действий, превращающая простые ингредиенты в настоящий десертный триумф.

Что понадобится

Для основы: 150 г шоколадного печенья, 70 г сливочного масла.

Для мусса: 600 г творожного сыра, 100 г сахарной пудры, 60 мл молока, 12 г желатина, 250 мл сливок 33–35%, по 100 г темного, молочного и белого шоколада, 60 мл воды.

Для оформления: ацетатная пленка для кольца 18 см.

Как я готовлю

Печенье измельчаю в крошку, смешиваю с растопленным маслом. Кольцо 18 см ставлю на подложку, выстилаю стенки ацетатной пленкой, выкладываю основу, утрамбовываю, убираю в холодильник на 30 минут.

Сливки взбиваю до пиков, убираю в холод. Творожный сыр смешиваю с пудрой и молоком. Делю массу на 3 части. Желатин делю на 3 порции по 4 г, заливаю водой (по 20 мл).

Для первого слоя растапливаю темный шоколад. Растапливаю одну порцию желатина, вмешиваю в одну часть сырной массы, добавляю шоколад, затем треть сливок. Выливаю на основу, убираю в холодильник на 20 минут.

Повторяю для второго слоя с молочным шоколадом. Для третьего — с белым шоколадом. Убираю чизкейк в холодильник на ночь. Перед подачей снимаю кольцо и пленку.

