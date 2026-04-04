04 апреля 2026 в 14:30

Забудете о классическом нью-йоркском: баскский чизкейк проще, быстрее и в сто раз вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Беру творожный сыр, яйца и сливки — и готовлю баскский чизкейк с жидким центром, который покорил весь мир своей простотой и шокирующим вкусом. Это гениально простое блюдо, идеальное для завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: карамелизированная корочка с ярким ароматом топленого сыра, а внутри — нежнейшая кремообразная начинка с жидкой сердцевиной, которая растекается при разрезании и тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 600 г сливочного сыра (филадельфия или маскарпоне), 200 г сахара, 4 яйца, 300 мл жирных сливок (33%), 2 столовые ложки муки, щепотка соли. Разогрейте духовку до 200°С. В миске взбейте размягченный сыр с сахаром до гладкости. По одному добавьте яйца, затем сливки, муку и соль — каждый раз тщательно перемешивая. Форму для выпечки (20–22 см) застелите пергаментом так, чтобы края свисали. Вылейте тесто.

Выпекайте 35–40 минут до темно-золотистой, почти черной корочки. Середина должна оставаться слегка жидкой. Полностью остудите чизкейк в форме, затем уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь. Подавайте прямо из холодильника.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

рецепты
выпечка
чизкейки
кулинария
Мария Левицкая
