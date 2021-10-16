Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет запретить незамужним русским женщинам поездки в Турцию. Таким образом парламентарий намерен оградить их от местных мужчин, которые сначала «соблазняют», а затем «отбирают детей». Об этом он сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию. Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал палёным алкоголем, потому что там алкоголь опасный, — рассказал депутат.

По его словам, алкоголь в Турцию завозят с Северного Кипра, где его делают из денатурата.

В Госдуме нового созыва Милонов стал зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Ранее он выступал за запрет абортов по полису ОМС. По его мнению, траты на эту медицинскую процедуру не заложены в систему обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Стамбул за восемь месяцев 2021 года практически сравнялся с показателями доковидного 2018 года.