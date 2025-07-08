Миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов «Известия»: с россиян начнут взыскивать долги по налогам во внесудебном порядке

С ноября текущего года власти могут ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов для россиян, сообщают «Известия». Соответствующую инициативу 7 июля одобрила правительственная комиссия.

Это коснется граждан, которые сами заявляют о своих обязательствах, например при подаче декларации. Мера будет применена, если налогоплательщик не оспорил доначисление. Средства будут автоматически списаны с банковских счетов, а если их не хватит, то приставы взыщут долг за счет имущества. Уведомление о решении можно будет получить на сайте ФНС, «Госуслугах» или заказным письмом.

Уточняется, что ежегодно в России рассматривается около 4,5 млн дел о взыскании налогов. По словам юристов, в 99,9% случаев требования признаются обоснованными — этой доли достаточно, чтобы мера была переведена на внесудебный порядок.

Ранее Генпрокуратура России и Федеральная налоговая служба РФ предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей при реализации нацпроектов. Отмечается, что уклонение от налогов осуществлялось с помощью направления бюджетных средств в теневой оборот путем фиктивного банкротства.