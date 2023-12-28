«112»: Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Боярский

Telegram-канал «112» сообщил, что музыканта и актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. По данным канала, причиной стали проблемы с сердцем.

«112» сообщает, что состояние Боярского оценивается как средней тяжести, это уже вторая госпитализация артиста за последний месяц, его супруга рассказала, что привезла мужа на обследование.

В Театре имени Ленсовета сообщили NEWS.ru, что Боярский проходит плановое обследование в одном из стационаров. С ним все в порядке.

В конце ноября портал «78» сообщил, что Боярского доставили в Мариинскую больницу с инфарктом. Позднее PR-менеджер артиста Надежда Дуванова опровергла эти сведения, заявив, что Боярский «прекрасно себя чувствует». В то же время сын артиста — депутат Госдумы Сергей Боярский — подтвердил, что у отца был инфаркт, однако отметил, что тот быстро пришел в себя после инцидента.

После сообщений о госпитализации Театр имени Ленсовета в Петербурге отменил спектакли с участием Боярского, объяснив это состоянием здоровья артиста. В учреждении отметили, что на сцене его заменят коллеги.

Спустя несколько дней супруга артиста Лариса Луппиан заявила, что ее мужа готовы выписать из Мариинской больницы. При этом сын Боярского Сергей накануне отмечал, что состояние отца стабильное, он находится под наблюдением врачей.