«78»: Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Боярский

Портал «78» сообщил, что артиста и певца Михаила Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, звезде резко стало плохо накануне, 27 ноября.

Портал отмечает, что врачам удалось стабилизировать состояние артиста. В «78» добавили, что Боярского перевели из реанимации в обычную палату.

29 ноября стало известно об ухудшении здоровья режиссера Александра Митты. По сведениям Telegram-канал Mash, у деятеля отечественного кино развилась застойная пневмония.

Режиссер был госпитализирован 12 ноября в Боткинскую больницу. При этом сообщалось, что он болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. По данным СМИ, состояние Митты оценивалось медиками как тяжелое.

По сведениям Telegram-каналов, у режиссера был диагностирован повторный инсульт. Кроме того, ситуацию осложняли воспаление почек и сердечные заболевания.

Ранее продюсер и музыкант Бари Алибасов опроверг слухи об обнаруженной у него доброкачественной опухоли предстательной железы и планах удалить ее. Появившуюся в СМИ информацию о серьезном диагнозе он назвал «ерундой». Алибасов отметил, что действительно часто посещает врачей, но это связано с возрастными изменениями.