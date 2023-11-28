Менеджер Боярского опровергла информацию о госпитализации артиста

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Боярский

PR-менеджер артиста и певца Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла NEWS.ru информацию о его госпитализации. Она подчеркнула, что артист чувствует себя прекрасно и проблем со здоровьем не испытывает. Портал «78» ранее сообщил, что Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.

Не знаю, какой канал публикует эту информацию. Михаил Сергеевич прекрасно себя чувствует, инфаркта у него не было, и в больницу он не попадал, — сказала она.

Портал «78» отмечал, что врачам удалось стабилизировать состояние артиста. В «78» добавили, что Боярского перевели из реанимации в обычную палату.

29 ноября также стало известно об ухудшении здоровья режиссера Александра Митты. По сведениям Telegram-канал Mash, у деятеля отечественного кино развилась застойная пневмония.

Режиссер был госпитализирован 12 ноября в Боткинскую больницу. При этом сообщалось, что он болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. По данным СМИ, состояние Митты оценивалось медиками как тяжелое. По сведениям Telegram-каналов, у режиссера был диагностирован повторный инсульт. Кроме того, ситуацию осложняли воспаление почек и сердечные заболевания.