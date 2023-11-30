Жена Боярского назвала сроки его выписки из больницы Жена Боярского заявила, что артиста выпишут из больницы на следующей неделе

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лариса Луппиан и Михаил Боярский

Народного артиста Михаила Боярского готовы выписать из Мариинской больницы, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на слова его супруги Ларисы Луппиан. По ее словам, это может произойти уже на следующей неделе.

Накануне сын Боярского Сергей заявил, что состояние у попавшего в больницу артиста стабильное. Он отметил, что тот находится в обычной палате, чувствует себя неплохо, за ним наблюдают врачи.

Боярский был доставлен в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 28 ноября с инфарктом. Самочувствие актера резко ухудшилось за день до этого. В связи с госпитализацией Боярского театр имени Ленсовета отменил спектакли с его участием. Там добавили, что артиста заменят другие актеры.

Ранее сообщалось об ухудшении здоровья кинорежиссера Александр Митты, который с середины ноября находится в Боткинской больнице. По сведениям Telegram-каналов, у него развилась застойная пневмония. Режиссер находится в неврологическом отделении, ему регулярно ставят капельницы с антибиотиками. У него наблюдается воспалительный процесс, который развивается у пациентов с недостаточностью кровообращения. Медики оценивают состояние 90-летнего деятеля отечественного кино как тяжелое.