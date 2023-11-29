Состояние актера Михаила Боярского, госпитализированного накануне, стабильное, рассказал РИА Новости его сын Сергей. Он отметил, что артист находится в обычной палате, чувствует себя неплохо за ним наблюдают врачи.
Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей, — сказал Сергей Боярский.
Боярский был доставлен в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге 28 ноября с инфарктом. Самочувствие актера резко ухудшилось за день до этого.
В связи с госпитализацией Боярского театр имени Ленсовета отменил спектакли с его участием. Там добавили, что артиста заменят другие актеры.
Ранее сообщалось, об ухудшении здоровья кинорежиссера Александр Митты, который с середины ноября находится в Боткинской больнице. По сведениям Telegram-каналов, у него развилась застойная пневмония. Режиссер находится в неврологическом отделении, ему регулярно ставят капельницы с антибиотиками. Медики оценивают состояние 90-летнего деятеля отечественного кино как тяжелое.
До этого продюсер и музыкант Бари Алибасов опроверг слухи об обнаруженной у него доброкачественной опухоли предстательной железы и планах удалить ее. Появившуюся в СМИ информацию о серьезном диагнозе он назвал «ерундой».