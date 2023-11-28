Сын Боярского подтвердил инфаркт у отца Сын Боярского: у отца был инфаркт, но он уже чувствует себя хорошо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Боярский

Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, подтвердил его сын депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, которые приводит РИА Новости, актер уже чувствует себя хорошо и находится в обычной палате.

Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате, — сказал Сергей Боярский.

В свою очередь, спектакли с участием Боярского перенесены, следует из информации на сайте театра им. Ленсовета. Речь о постановках «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства».

Ранее портал «78» сообщил, что Михаила Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, артисту резко стало плохо накануне, 27 ноября. Согласно данным журналистов, врачам удалось стабилизировать состояние Боярского.

При этом PR-менеджер музыканта опровергла информацию о его госпитализации. Она подчеркнула, что артист чувствует себя прекрасно и проблем со здоровьем не испытывает.

В ноябре 73-летний народный артист рассказал о физическом недомогании и депрессии после перенесенного коронавируса. Боярский так и не сумел реабилитироваться, а в последнее время начал прихрамывать, что может быть одним из последствий ковида. По его словам, постковидный синдром сказался и на памяти, и на физическом состоянии.