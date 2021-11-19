Мигрантов могут обязать предоставлять справку о здоровье

Мигрантов могут обязать предоставлять справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекций. Соответствующий проект приказа подготовило МВД России. Предъявлять их должны будут иностранцы и трудовые мигранты, въезжающие на территорию РФ на срок более 90 дней. Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года, передаёт ТАСС.

[Предоставление] медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <...> и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), — говорится в документе.

Согласно проекту приказа, иностранцы должны будут предоставить справки в территориальный орган МВД в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования. Подать документ можно лично на бумажном носителе или в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Ранее МВД предложило выдавать иностранцам, имеющим вид на жительство или патент на работу в России, пластиковые карты с чипом, содержащим личные данные. В качестве временного удостоверения личности такими карточками предлагается обеспечить и лиц без гражданства.

Пластиковая карта будет содержать информацию, которая позволит идентифицировать её владельца. В частности, речь идёт о фотографии в электронном виде, отпечатках пальцев, QR-коде.