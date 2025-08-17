Медовый рулет со сметанным кремом: корж выпекается всего за 8 минут

Этот медовый рулет — настоящее наслаждение, где слои теста с медовыми нотками сочетаются с нежнейшим сметанным кремом, создавая идеальный баланс сладости. Готовится он просто, а корж выпекается всего за 8 минут.

Для теста взбейте 3 яйца с 100 г сахара, добавьте 2 ст. л. меда, 1 ч. л. соды, 250 г муки. Выпекайте тонкий корж на пергаменте 7–8 минут при 180 °C. Сразу сверните в рулет с полотенцем, остудите. Для крема смешайте 400 г сметаны (20–25%), 100 г сахарной пудры и 1 пакетик ванильного сахара. Аккуратно разверните остывший корж, промажьте кремом, оставив 2 см по краям, снова сверните.

Украсьте тертым шоколадом или орехами — этот десерт хорош и сразу, и после нескольких часов пропитки в холодильнике, когда бисквит становится особенно нежным!

