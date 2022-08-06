Медики разоблачили миф о вреде мороженого летом Врач Нежданова: мороженое в жару не провоцирует ангину, но снижает иммунитет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-педиатр Наталья Нежданова опровергла одно из самых распространеных заблуждений относительно употребления мороженого в летний период. По ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, холодное лакомство не провоцирует ангину в жару. Однако есть и негативный момент: сладость может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за переохлаждения горла.

Врач напомнила, что ангина, или острый тонзиллит, вызывается патогенными бактериями или вырусами на фоне различных неблагоприятных факторов. К последним относится в том числе и переохлаждение.

Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора, — предупредила Нежданова.

Она посоветовала воздержаться от употребления большого количества мороженого, если орагнизм не вполне здоров, чтобы не усугубить состояние.

В целом же медик положительно оценила данный продукт. По словам Натальи Неждановой, мороженое полезно для неврной системы и иммунитета, поскольку содержит более 20 незаменимых амнокислот, витамины и микроэлементы.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сообщил, что простуда из-за кондиционера лечится горячим чаем и быстро проходит, если не провоцировать ухудшение состояния. Он объяснил, что кондиционированный воздух очень сухой, он пересушивает слизистую задней стенки глотки и из-за переохлаждения она может воспалиться.