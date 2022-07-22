Врач рассказал, как лечить простуду из-за кондиционера Врач Зайцев: простуда из-за кондиционера лечится горячим чаем

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Простуда из-за кондиционера лечится горячим чаем и быстро проходит, если не провоцировать ухудшение состояния, сообщил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев изданию «Слово и Дело». Он объяснил, что кондиционированный воздух очень сухой, он пересушивает слизистую задней стенки глотки и из-за переохлаждения она может воспалиться.

Это все локальное явление. Как оно возникает, так оно и проходит. <...> Если человек сам контролирует и понимает, что с ним произошло, знает, как это предупредить, то это не грозит какими-то серьезными последствиями. Мороженым это не лечится, но хорошо помогает горячий чай. И если дальше нет провокации переохлаждением, едой, питьем, климатом, то все очень быстро проходит, — сказал Зайцев.

Он добавил, что кашель может проявиться из-за реакции слизистых со стороны гортаноглотки и трахеи.

20 июля кондиционерами в Тегеране объяснил свой кашель президент России Владимир Путин. Он извинился перед журналистами и рассказал, что температура в городе плюс 38, а «кондишен там шуровал как следует». Путин посещал Тегеран в рамках трехсторонней встречи с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.