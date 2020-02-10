https://static.news.ru/photo/d0a2808e-4bfa-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС проводит замеры уровня радиации на заводе полиметаллов в Москве дважды в сутки после сообщений о о резком скачке 10 февраля.

В связи с появившейся в социальных сетях информацией сообщаем, что аналитической лабораторией контроля объектов окружающей среды в составе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве усилен мониторинг уровня радиации, — заявили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в столице,по данным ФГУП «Радон», не превышает норму.

Как писал NEWS.ru ранее, муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов сообщил о сильно повышенном радиационном фоне на юго-востоке столицы. Депутат опубликовал видео в социальной сети, на котором видно, как датчик показывает 60-кратное превышение нормы.

Повышение радиации связывают со строительством хорды на юго-востоке Москвы. Однако представители столичного департамента строительства опровергли информацию о завышении радиационного фона на участке строительства хорды.