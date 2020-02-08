https://static.news.ru/photo/256aa114-4b7e-11ea-ae11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: mos.ru

Муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов сообщил о повышенном радиационном фоне на юго-востоке столицы.

Парламентарий опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеоролик. На нём видно, как датчик показывает 60-кратное превышение нормы. На месте, где установлен прибор, власти планируют возвести Юго-Восточную хорду (ЮВХ) — скоростную автомагистраль.

Власти ранее сообщали о том, что в зоне возведения участка (ЮВХ) — скоростной автомагистрали — радиационный фон не превышен и не загрязнён техногенными радионуклидами.

Как писал NEWS.ru, Greenpeace требовал остановить строительство ЮВХ на участке, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. По данным организации, уровень радиации в этом районе уже превышает норму в 12 раз.