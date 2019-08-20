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Видеоролики с битвами роботов начали удалять c видеохостинга YouTube, так как они признаны пропагандирующими «жестокое обращение с животными».

Пользователи обратили внимание на новый алгоритм, который блокирует ролики. Многие обращались к сервису с просьбами починить его. Ваш новый алгоритм удаляет видео о боевых роботах под предлогом жестокого обращения с...