Стало известно о состоянии здоровья актера Любшина после госпитализации Mash: актер Любшин чувствует себя лучше после перенесенного микроинсульта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Любшин

Telegram-канал Mash сообщает, что актера Станислава Любшина, которого экстренно госпитализировали из Московского Художественного театра имени Чехова из-за проблем с кровообращением головного мозга, перевели из реанимации в отделение после микроинсульта. По данным канала, актер идет на поправку.

Канал утверждает, что во время госпитализации актер был дезориентирован, он не мог вспомнить своя имя и не понимал происходящего вокруг. При этом Mash пишет, что компьютерная томография нарушений в головном мозге не показала.

По информации канала, в настоящий момент актер в сознании — его память почти полностью восстановилась, ситуацию вокруг он понимает. Ему рекомендовали соблюдать постельный режим и настояли на том, чтобы Любшин временно приостановил работу в театре.

Заместитель директора театра имени А. П. Чехова Вадим Верник ранее сообщил, что после госпитализации Любшина перевели в обычную палату и его здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако юморист опроверг сообщения о своей госпитализации, пояснив, что приехал в больницу проверить свое состояние. Анализы, по его словам, оказались «идеальными».