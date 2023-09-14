В МХТ им. Чехова рассказали о состоянии госпитализированного актера Любшина Замдиректора МХТ им. Чехова: со Станиславом Любшиным уже все хорошо

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Станислав Любшин

Актера Станислава Любшина после госпитализации перевели в обычную палату, заявил заместитель директора театра имени А.П. Чехова Вадим Верник в интервью aif.ru. По его словам, здоровью актера ничто не угрожает.

Сейчас уже все хорошо, он в обычной палате. Пока остается в стационаре, скорее, для перестраховки. А вообще, уже рвется в театр репетировать, играть, — заявил Вадим Верник.

Ранее сообщалось, что Станислав Любшин был госпитализирован из Московского художественного театра имени Чехова из-за проблем с кровообращением головного мозга.

Станислав Любшин более 40 лет работает в МХТ имени А.П. Чехова. Недавно состоялась премьера спектакля «Третий звонок, господа!» по произведениям Александра Куприна, поставленного в честь 90-летия Станислава Любшина. Партнерами Любшина в этой постановке выступили Александр Семчев и Евгений Киндинов.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако юморист опроверг сообщения о своей госпитализации, пояснив, что приехал в больницу проверить свое состояние. Анализы, по его словам, оказались «идеальными».