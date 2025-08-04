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04 августа 2025 в 00:45

Мария Ягодница 4 августа: что сулят туман и гроза, запреты для женщин

Мария Ягодница 4 августа: что сулят туман и гроза, запреты для женщин Мария Ягодница 4 августа: что сулят туман и гроза, запреты для женщин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4 августа в народном календаре носит имя Марии Ягодницы или Марьи Суровицы. Этот день посвящен памяти святой Марии Магдалины — последовательницы Иисуса Христа, а традиции и приметы, связанные с ним, отражают глубокую связь с природой и сельским укладом жизни.

Приметы на основе погодных явлений на Марию Ягодницу

  • Туман на рассвете — к солнечному и безветренному дню.

  • Гроза — предвещает богатый урожай зерновых культур.

  • Обильная роса — сулит неурожай льна («льны серы и косы»).

  • Красное небо на закате — к резкой смене погоды: от тепла к прохладе или наоборот.

  • Волнообразные облака — признак приближающейся грозы.

Приметы на основе поведения животных и птиц 4 августа

  • Лягушки вылезли на сушу или громко квакают — к дождю и ненастью. Если же держатся в воде — погода будет сухой.

  • Пауки спрятались — к скорому дождю. Исчезновение паутины — также знак непогоды.

  • Куры гуляют под дождем — к потеплению.

  • Обилие ос — предвещает холодную зиму.

  • Слизняки выползают в огород — к сырой погоде в ближайшие дни.

Приметы на 4 августа — что можно и нельзя делать на Марию Ягодницу Приметы на 4 августа — что можно и нельзя делать на Марию Ягодницу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что категорически нельзя делать 4 августа по народным поверьям

  • Заниматься рукоделием (шить, вязать) — чтобы не навлечь неприятности.

  • Давать или брать деньги в долг — иначе весь год будете в долгах.

  • Работать в поле в дождь — считалось, что молния может убить.

  • Выгонять утром скот на пастбище — утренняя роса считалась ядовитой для животных.

  • Ругаться, спорить или громко смеяться — конфликты приведут к длительным ссорам, а смех — к слезам.

Что нужно сделать обязательно на Марию Ягодницу

  • Собрать ягоды (чернику, смородину, малину) — они обладают особой силой и подходят для заготовок на зиму.

  • Умыться утренней росой, собранной в серебряную посуду, — для сохранения молодости и красоты.

  • Помыть окна и убрать паутину — чтобы в дом вошли счастье и свет.

  • Выкопать цветочные луковицы — иначе заморозки погубят их.

  • Приготовить блюда из ягод (варенье, пироги) — угощение защитит семью от болезней.

Традиции Марии Ягодницы напоминают о мудрости предков, умевших читать знаки природы. Даже сегодня эти приметы могут помочь спланировать дела, избежать неприятностей и сохранить гармонию с окружающим миром.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

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