Мария Ягодница 4 августа: что сулят туман и гроза, запреты для женщин

4 августа в народном календаре носит имя Марии Ягодницы или Марьи Суровицы. Этот день посвящен памяти святой Марии Магдалины — последовательницы Иисуса Христа, а традиции и приметы, связанные с ним, отражают глубокую связь с природой и сельским укладом жизни.
Приметы на основе погодных явлений на Марию Ягодницу
Туман на рассвете — к солнечному и безветренному дню.
Гроза — предвещает богатый урожай зерновых культур.
Обильная роса — сулит неурожай льна («льны серы и косы»).
Красное небо на закате — к резкой смене погоды: от тепла к прохладе или наоборот.
Волнообразные облака — признак приближающейся грозы.
Приметы на основе поведения животных и птиц 4 августа
Лягушки вылезли на сушу или громко квакают — к дождю и ненастью. Если же держатся в воде — погода будет сухой.
Пауки спрятались — к скорому дождю. Исчезновение паутины — также знак непогоды.
Куры гуляют под дождем — к потеплению.
Обилие ос — предвещает холодную зиму.
Слизняки выползают в огород — к сырой погоде в ближайшие дни.
Что категорически нельзя делать 4 августа по народным поверьям
Заниматься рукоделием (шить, вязать) — чтобы не навлечь неприятности.
Давать или брать деньги в долг — иначе весь год будете в долгах.
Работать в поле в дождь — считалось, что молния может убить.
Выгонять утром скот на пастбище — утренняя роса считалась ядовитой для животных.
Ругаться, спорить или громко смеяться — конфликты приведут к длительным ссорам, а смех — к слезам.
Что нужно сделать обязательно на Марию Ягодницу
Собрать ягоды (чернику, смородину, малину) — они обладают особой силой и подходят для заготовок на зиму.
Умыться утренней росой, собранной в серебряную посуду, — для сохранения молодости и красоты.
Помыть окна и убрать паутину — чтобы в дом вошли счастье и свет.
Выкопать цветочные луковицы — иначе заморозки погубят их.
Приготовить блюда из ягод (варенье, пироги) — угощение защитит семью от болезней.
Традиции Марии Ягодницы напоминают о мудрости предков, умевших читать знаки природы. Даже сегодня эти приметы могут помочь спланировать дела, избежать неприятностей и сохранить гармонию с окружающим миром.
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