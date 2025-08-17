Маринуем скумбрию в томате и соевом соусе! Невероятная рыбка к картошечке

Маринуем скумбрию в томате и соевом соусе! Невероятная рыбка к картошечке! Этот рецепт превращает обычную скумбрию в изысканное блюдо с насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. Идеальный вариант для праздничного стола или особого ужина!

Ингредиенты

Свежая скумбрия — 2 шт. (среднего размера)

Репчатый лук — 1 крупная головка

Чеснок — 2 зубчика

Спелый томат — 1 шт.

Свежая кинза — 15 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Растительное масло — 20 мл

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный перец свежемолотый — по вкусу

Приготовление

Подготовьте рыбу: удалите внутренности, отрежьте голову и хвост, нарежьте тушку на порционные куски толщиной 2–3 см. Лук нарежьте полукольцами, помидор — крупными дольками, чеснок — тонкими пластинками. Кинзу грубо порубите. В глубокой миске смешайте все овощи и зелень. Добавьте сахар, соль, перец, кориандр. Влейте соевый соус, уксус и растительное масло. Разомните смесь руками, чтобы овощи пустили сок. Добавьте кусочки скумбрии и аккуратно перемешайте, чтобы рыба полностью покрылась маринадом. Накройте емкость пищевой пленкой и маринуйте в холодильнике не менее 5 часов (лучше оставить на ночь).

