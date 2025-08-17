Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Маринуем скумбрию в томате и соевом соусе! Невероятная рыбка к картошечке

Маринуем скумбрию в томате и соевом соусе! Невероятная рыбка к картошечке! Этот рецепт превращает обычную скумбрию в изысканное блюдо с насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. Идеальный вариант для праздничного стола или особого ужина!

Ингредиенты

  • Свежая скумбрия — 2 шт. (среднего размера)
  • Репчатый лук — 1 крупная головка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Спелый томат — 1 шт.
  • Свежая кинза — 15 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 20 мл
  • Кориандр молотый — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец свежемолотый — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте рыбу: удалите внутренности, отрежьте голову и хвост, нарежьте тушку на порционные куски толщиной 2–3 см.
  2. Лук нарежьте полукольцами, помидор — крупными дольками, чеснок — тонкими пластинками. Кинзу грубо порубите. В глубокой миске смешайте все овощи и зелень. Добавьте сахар, соль, перец, кориандр. Влейте соевый соус, уксус и растительное масло.
  3. Разомните смесь руками, чтобы овощи пустили сок. Добавьте кусочки скумбрии и аккуратно перемешайте, чтобы рыба полностью покрылась маринадом. Накройте емкость пищевой пленкой и маринуйте в холодильнике не менее 5 часов (лучше оставить на ночь).

Ранее мы делились рецептом скумбрии, которая круче красной рыбы! Обалденный рецепт маринада с медом и горчицей.

