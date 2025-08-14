Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Маринованный лук на зиму: хрустящая кисло-сладкая закуска без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованный лук на зиму получается хрустящим, с идеальным балансом кисло-сладкого вкуса и пряным ароматом специй — он не оставляет резкого послевкусия, а становится нежной закуской для блюд. Готовится без стерилизации!

Для приготовления возьмите: 1 кг мелкого репчатого лука, 1 л воды, 150 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 50 г соли, 5 горошин черного перца, 3 лавровых листа, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. семян горчицы. Лук очистите, бланшируйте 2 минуты в кипятке и сразу охладите в ледяной воде. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и специи, доведите до кипения. В банки плотно уложите лук, добавьте разрезанные дольки чеснока и залейте кипящим маринадом. Закатайте банки, переверните и укутайте до полного остывания.

Через 2 недели лук пропитается маринадом и приобретет изысканный вкус — вы удивитесь, как просто создать такой кулинарный шедевр! Этот лук станет вашей любимой зимней кисло-сладкой закуской — хрустящей, ароматной и бесподобно вкусной!

