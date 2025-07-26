Попробуешь — язык проглотишь: острая капуста — маринуем в 3-литровой банке

Острая маринованная капуста — это хрустящая закуска с ярким вкусом, где сочность капусты сочетается с жгучими нотками перца и пряным ароматом чеснока.

Для приготовления возьмите 1 кг белокочанной капусты, 3 моркови, 5 зубчиков чеснока, 2 стручка острого перца. Нарежьте капусту крупными квадратами 5×5 см, морковь — толстыми кружками, чеснок пластинами. Плотно уложите в 3-литровую банку, перекладывая острым перцем. Для маринада вскипятите 1,5 л воды с 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 5 горошками душистого перца, 3 лавровыми листами. Влейте 100 мл 9% уксуса прямо в банку, затем залейте кипящим маринадом. Закройте капроновой крышкой, остудите при комнатной температуре и уберите в холодильник.

Через 2 дня капуста приобретет пикантный островатый вкус с приятной кислинкой — хрустящие кусочки пропитаются пряностями, но сохранят сочность. Идеальная закуска к мясу, картошке или как самостоятельный салат. Попробуешь — язык проглотишь.

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