Маринованные огурцы кубиками для салатов на зиму: к оливье и винегрету

Маринованные огурцы кубиками для салатов на зиму: к оливье и винегрету

Маринованные огурцы кубиками — это универсальная заготовка для салатов на зиму с ярким вкусом. Огурцы остаются хрустящими с легкой кислинкой маринада и пряным ароматом специй.

Для приготовления нарежьте 2 кг крепких огурцов мелким кубиком. Сложите в банки, переслаивая зеленью укропа (1 пучок), чесноком (5 зубчиков) и листьями хрена (3 шт.). Приготовьте маринад: 1 л воды, 50 г соли, 100 г сахара, 150 мл 9% уксуса, 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листа. Доведите до кипения, залейте огурцы. Стерилизуйте 10 минут, закатайте.

Кубики идеально подходят для оливье, винегрета и других салатов — они сохраняют форму и дают насыщенный огуречный вкус без лишней воды.

Ранее стало известно, как приготовить малосольные помидоры быстрого приготовления: промаринуются за сутки.