23 августа 2025 в 20:00

Кабачки по-корейски! Обалденные кружочки в маринаде на зиму!

Если вы ищете пикантную, хрустящую и невероятно вкусную заготовку на зиму, этот рецепт станет вашим фаворитом! Эти кабачки в пряном маринаде — идеальная закуска к мясу, картошке или просто как самостоятельное блюдо. Они сочетают в себе нежность кабачков, остроту перца, аромат чеснока и сладковатые нотки моркови. Готовятся без стерилизации, а хранятся до весны!

Возьмите 2 килограмма молодых кабачков, вымойте их и нарежьте кружочками толщиной около 1 сантиметра. Посолите кабачки и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок, — это поможет сохранить хрустящую текстуру. Затем промокните кружочки бумажным полотенцем. Одну крупную морковь натрите на корейской терке, 3 зубчика чеснока пропустите через пресс. Смешайте морковь и чеснок с кабачками.

Приготовьте маринад: в кастрюлю влейте 150 миллилитров растительного масла, 100 миллилитров 9% уксуса, 100 граммов сахара, 1 столовую ложку соли. Добавьте специи: 1 чайную ложку молотого красного перца, половину чайной ложки молотого черного перца, 1 чайную ложку кориандра. Доведите маринад до кипения, залейте им кабачки и тщательно перемешайте.

Оставьте кабачки при комнатной температуре на 8–10 часов, чтобы они пропитались. Затем разложите закуску по стерильным банкам, плотно утрамбовывая, и залейте оставшимся маринадом. Закройте крышками и храните в холодильнике или прохладном погребе. Уже через сутки кабачки готовы к употреблению, но настоящий вкус раскрывается через неделю!

кабачки
рецепты
кулинария
домашние заготовки
