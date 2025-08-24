Сержант ВС РФ в одиночку сорвал нападение украинской ДРГ МО РФ: сержант Ковалев обнаружил украинскую ДРГ и предотвратил нападение

Сержант Алексей Ковалев, находясь на боевом дежурстве, обнаружил перемещение диверсионно-разведывательной группы противника, сообщила пресс-служба министерства обороны России. Его решительные действия позволили сорвать атаку и уничтожить угрозу.

В ДРГ противника входило около 10 человек. Они скрытно перемещались в соседней лесопосадке, чтобы выйти во фланг подразделениям российских войск и нанести удар.

Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из стрелкового оружия по вражеской ДРГ, — говорится в публикации.

Находясь на передней линии обороны и прикрывая позиции от воздушных угроз, ефрейтор Никита Зайцев, визуально обнаружил вражеский дрон. Удостоверившись, что это аппарат Вооруженных сил Украины, он метким огнем из стрелкового оружия сбил его.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли комбинированный групповой удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял четыре РСЗО, три танка и свыше 600 человек личного состава.