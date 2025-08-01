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01 августа 2025 в 06:30

Маринованные огурчики «Сладкий чили»! Модная закатка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурчики «Сладкий чили»! Модная закатка на зиму с пикантной ноткой! Эти необычные огурчики покорят вас гармоничным сочетанием сладости и легкой кислинки. Хрустящие, ароматные, они станут изюминкой любого стола!

Ингредиенты (на 1 л маринада)

  • Свежие огурцы — сколько войдет в банку
  • Укроп (зонтики) — 2-3 шт.
  • Лист хрена — 1-2 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Чили — по вкусу
  • Черный перец горошком — 4 шт.
  • Душистый перец горошком — 4 шт.
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 40 г
  • Лимонная кислота — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Начинаем с подготовки огурцов: если они не с грядки, замачиваем в холодной воде на 3–5 часов. На дно стерильных банок выкладываем пряности — укроп, листья хрена, лаврушку, перцы, чили и очищенный чеснок. Огурцы обрезаем с обеих сторон и плотно укладываем в банки.
  2. Заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут. Затем воду сливаем в кастрюлю, измеряем объем (должно получиться около 1 литра). Добавляем соль и сахар, доводим до кипения. В самом конце всыпаем лимонную кислоту и сразу заливаем огурцы горячим маринадом.
  3. Закатываем стерильными крышками, переворачиваем банки и накрываем.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

закатки
закрутки
соленья
огурцы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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