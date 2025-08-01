Маринованные огурчики «Сладкий чили»! Модная закатка на зиму с пикантной ноткой! Эти необычные огурчики покорят вас гармоничным сочетанием сладости и легкой кислинки. Хрустящие, ароматные, они станут изюминкой любого стола!

Ингредиенты (на 1 л маринада)

Свежие огурцы — сколько войдет в банку

Укроп (зонтики) — 2-3 шт.

Лист хрена — 1-2 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Чили — по вкусу

Черный перец горошком — 4 шт.

Душистый перец горошком — 4 шт.

Чеснок — 4-5 зубчиков

Сахар — 150 г

Соль — 40 г

Лимонная кислота — 1 ч. л.

Приготовление

Начинаем с подготовки огурцов: если они не с грядки, замачиваем в холодной воде на 3–5 часов. На дно стерильных банок выкладываем пряности — укроп, листья хрена, лаврушку, перцы, чили и очищенный чеснок. Огурцы обрезаем с обеих сторон и плотно укладываем в банки. Заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут. Затем воду сливаем в кастрюлю, измеряем объем (должно получиться около 1 литра). Добавляем соль и сахар, доводим до кипения. В самом конце всыпаем лимонную кислоту и сразу заливаем огурцы горячим маринадом. Закатываем стерильными крышками, переворачиваем банки и накрываем.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.