09 сентября 2025 в 15:00

Маринованные огурчики с лимоном! Вкуснейшая закатка с цитрусовыми нотами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурчики с лимоном! Вкуснейшая закатка с цитрусовыми нотами! Идеальное сочетание для кисло-сладкого рассола! Огурчики получаются упругими, ароматными и невероятно вкусными. Такой способ консервации гарантирует отличное хранение и неповторимый летний вкус зимой.

Ингредиенты

  • Огурцы свежие — 1 кг
  • Лимон — 1 шт
  • Вода питьевая — 1 л
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 40 г
  • Кислота лимонная — 1 ч. л.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Перец душистый горошком — 5-6 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

  1. Огурцы тщательно моем и укладываем в стерилизованную банку вместе с кружками лимона, очищенными зубчиками чеснока и всеми специями. Заливаем содержимое банки крутым кипятком и оставляем на 20 минут для прогревания.
  2. Затем аккуратно сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения и в самом конце всыпаем лимонную кислоту. Заливаем огурцы полученным кипящим рассолом и сразу же закатываем банку стерильной крышкой. Переворачиваем банку вверх дном, укутываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка.

огурцы
закатки
соленья
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
