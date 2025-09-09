Маринованные огурчики с лимоном! Вкуснейшая закатка с цитрусовыми нотами

Маринованные огурчики с лимоном! Вкуснейшая закатка с цитрусовыми нотами! Идеальное сочетание для кисло-сладкого рассола! Огурчики получаются упругими, ароматными и невероятно вкусными. Такой способ консервации гарантирует отличное хранение и неповторимый летний вкус зимой.

Ингредиенты

Огурцы свежие — 1 кг

Лимон — 1 шт

Вода питьевая — 1 л

Сахар — 150 г

Соль — 40 г

Кислота лимонная — 1 ч. л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Перец душистый горошком — 5-6 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

Огурцы тщательно моем и укладываем в стерилизованную банку вместе с кружками лимона, очищенными зубчиками чеснока и всеми специями. Заливаем содержимое банки крутым кипятком и оставляем на 20 минут для прогревания. Затем аккуратно сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения и в самом конце всыпаем лимонную кислоту. Заливаем огурцы полученным кипящим рассолом и сразу же закатываем банку стерильной крышкой. Переворачиваем банку вверх дном, укутываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания.

