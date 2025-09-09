Маринованные огурчики с лимоном! Вкуснейшая закатка с цитрусовыми нотами! Идеальное сочетание для кисло-сладкого рассола! Огурчики получаются упругими, ароматными и невероятно вкусными. Такой способ консервации гарантирует отличное хранение и неповторимый летний вкус зимой.
Ингредиенты
- Огурцы свежие — 1 кг
- Лимон — 1 шт
- Вода питьевая — 1 л
- Сахар — 150 г
- Соль — 40 г
- Кислота лимонная — 1 ч. л.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Перец душистый горошком — 5-6 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
Приготовление
- Огурцы тщательно моем и укладываем в стерилизованную банку вместе с кружками лимона, очищенными зубчиками чеснока и всеми специями. Заливаем содержимое банки крутым кипятком и оставляем на 20 минут для прогревания.
- Затем аккуратно сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и соль, доводим до кипения и в самом конце всыпаем лимонную кислоту. Заливаем огурцы полученным кипящим рассолом и сразу же закатываем банку стерильной крышкой. Переворачиваем банку вверх дном, укутываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания.
Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Классика заготовок и простая закатка.