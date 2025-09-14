Маринованные белые грибы: простой и вкусный рецепт с лимонной кислотой

Эти хрустящие, ароматные маринованные белые грибочки — не просто закуска, а вкус детства и частичка маминой любви. По этому проверенному рецепту они получаются невероятно вкусными, пикантными и прекрасно хранятся всю зиму. Это бесспорный лидер среди всех домашних заготовок!

Ингредиенты

Белые грибы — 2 кг

Лимонная кислота — 1/3 ч. л.

Вода — около 1 л

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 4 ч. л.

Перец душистый горошком — 2 шт.

Гвоздика — 1 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Сушёный укроп — щепотка

Уксус 9% — 2 ч.л.

Приготовление

Грибы переберите, тщательно очистите и нарежьте на удобные кусочки. Сложите их в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. После закипания всю воду слейте. Это необходимо для очистки. Снова залейте грибы свежей водой так, чтобы она их только покрывала. Добавьте лимонную кислоту — она поможет грибочкам сохранить красивый светлый оттенок. Доведите до кипения и варите 20 минут. Затем добавьте соль, сахар и все специи: душистый перец, гвоздику, лавровый лист и сушёный укроп. Проварите всё вместе ещё 15 минут. Горячие грибы вместе с маринадом сразу разложите по стерильным банкам. В каждую банку влейте уксус (примерно 1/2 ч. л. на баночку 0,5 л). Герметично закройте крышками, переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.

Ранее мы готовили бамборачку — чешский картофельный суп с грибами! Вкуснятина на обед.