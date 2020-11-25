Марадона-младший находится в реанимации

https://static.news.ru/photo/3623b498-2f65-11eb-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста, госпитализирован в реанимационное отделение с осложнениями течения коронавируса.

Как сообщил журналист Танкреди Палмери, о смерти отца Диего узнал от сотрудника СМИ, который позвонил сыну Марадоны спросить о его чувствах в связи с потерей отца.

И, к сожалению, известный «жёлтый» телеведущий нашёл его по телефону, чтобы узнать его реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца, — написал журналист в Twitter.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in peaceâ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020

Палмери также попросил прессу «оставить парня в покое».

Марадоне стало плохо с сердцем, когда он был в окружении родных. Медики не смогли спасти легендарного футболиста. Власти Аргентины объявили трёхдневный траур, писал NEWS.ru.

В ноябре у спортсмена возникли проблемы со здоровьем, он перенёс инсульт. Медикам пришлось сделать ему операцию на головном мозге. 11 ноября экс-футболист был выписан из больницы, ему предстояла реабилитация.

Как писал NEWS.ru, советский футболист Евгений Ловчев заявил, что считает Диего Марадону небожителем, который своей знаменитой «рукой бога» в матче со сборной Англии сделал для футбола гораздо больше, чем многие другие.