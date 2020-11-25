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Марадона-младший находится в реанимации

00:26, 26 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диего Марадона-младший, сын легендарного аргентинского футболиста, госпитализирован в реанимационное отделение с осложнениями течения коронавируса.

Как сообщил журналист Танкреди Палмери, о смерти отца Диего узнал от сотрудника СМИ, который позвонил сыну Марадоны спросить о его чувствах в связи с потерей отца.

И, к сожалению, известный «жёлтый» телеведущий нашёл его по телефону, чтобы узнать его реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца, — написал журналист в Twitter.

Палмери также попросил прессу «оставить парня в покое».

Марадоне стало плохо с сердцем, когда он был в окружении родных. Медики не смогли спасти легендарного футболиста. Власти Аргентины объявили трёхдневный траур, писал NEWS.ru.

В ноябре у спортсмена возникли проблемы со здоровьем, он перенёс инсульт. Медикам пришлось сделать ему операцию на головном мозге. 11 ноября экс-футболист был выписан из больницы, ему предстояла реабилитация.

Как писал NEWS.ru, советский футболист Евгений Ловчев заявил, что считает Диего Марадону небожителем, который своей знаменитой «рукой бога» в матче со сборной Англии сделал для футбола гораздо больше, чем многие другие.

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