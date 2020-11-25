Марадона-младший находится в реанимации

Палмери также попросил прессу «оставить парня в покое».
Марадоне стало плохо с сердцем, когда он был в окружении родных. Медики не смогли спасти легендарного футболиста. Власти Аргентины объявили трёхдневный траур, писал NEWS.ru.
В ноябре у спортсмена возникли проблемы со здоровьем, он перенёс инсульт. Медикам пришлось сделать ему операцию на головном мозге. 11 ноября экс-футболист был выписан из больницы, ему предстояла реабилитация.
Как писал NEWS.ru, советский футболист Евгений Ловчев заявил, что считает Диего Марадону небожителем, который своей знаменитой «рукой бога» в матче со сборной Англии сделал для футбола гораздо больше, чем многие другие.