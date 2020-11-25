Ловчев: Марадона «рукой бога» сделал для футбола больше, чем остальные

https://static.news.ru/photo/cd3041f4-2f5f-11eb-8280-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский футболист Евгений Ловчев заявил, что считает Диего Марадону небожителем, который своей знаменитой «рукой бога» в матче со сборной Англии сделал для футбола гораздо больше, чем многие другие.

Ловчев отметил, что Марадона относится к таким небожителям от футбола, как Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Йохан Кройф, однако «облако, на котором сидит» великий аргентинец, находится гораздо выше.

Думаю, он сделал несопоставимо много для популяризации футбола, и не только своей гениальной игрой, но и тем легендарным проходом, завершившимся голом в матче с англичанами на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, и даже той же "рукой бога" в том же самом матче, — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Футболист вспомнил, как Марадона моментально перетянул на себя внимание прессы, когда приехал в Москву на матч Кубка Дэвиса, когда играли Россия и Аргентина.

Ловчев также рассказал, как однажды Марадона столкнулся с другими «небожителями» — Йозефом Блаттером и Францем Беккенбауэром на матче сборной Аргентины в 2006 году. По словам советского футболиста, аргентинец, как и они, сидел в ВИП-ложе, на уровень ниже.

И я видел, как в перерыве не Диего поднялся к ним, а они спустились к нему, чтобы поприветствовать, — обратил внимание Ловчев.

Он также добавил, что уже после завершения своей карьеры Диего Марадона сделал для популяризации футбола намного больше действующих игроков. Аргентинец умер, по мнению Ловчева, из-за изношенности организма «великой игрой», которой Марадона отдавался без остатка.

Как сообщал NEWS.ru, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября. В начале месяца Марадона перенёс операцию на головном мозге и был выписан из больницы.

Причиной смерти легенды мирового футбола стал сердечный приступ. В связи со смертью Марадоны президент Аргентины Альберто Фернандес объявил национальный траур, который продлится в стране три дня.