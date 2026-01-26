Манник «Зебра»: когда нужно по-быстрому соорудить что-то к чаю, спасает этот пирог

Когда нужно по-быстрому соорудить что-то к чаю, спасает манник «Зебра». Вкус пирога — это нежная молочная сладость с приятной зернистостью манки, которая дополняется богатым ароматом какао.

Для приготовления понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 3 яйца, 100 г сливочного масла или маргарина, 1 чайная ложка соды (не гасить), 2–3 ст. л. какао-порошка, щепотка соли, ванилин по вкусу. Сначала залейте манку кефиром и оставьте на 30–60 минут для набухания. Размягченное масло разотрите с сахаром и ванилином, добавьте яйца по одному, взбивая до однородности. Влейте эту смесь в набухшую манку, добавьте соль и соду, перемешайте. Всыпьте муку и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Разделите тесто на две равные части. В одну часть аккуратно вмешайте какао-порошок до однородного шоколадного цвета. В смазанную маслом форму для выпечки выливайте поочередно по 2–3 столовые ложки светлого и темного теста в самый центр, чтобы они растекались кругами друг на друге, создавая узор. Выпекайте манник в разогретой до 180°C духовке 35–45 минут до сухой зубочистки.

