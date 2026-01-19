Смешайте творог с яйцом и манкой: суфле-запеканка «Нежность» выручает на завтрак — нежная и воздушная

Смешайте творог с яйцом и манкой: суфле-запеканка, как в детстве, выручает на завтрак — нежная и воздушная. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, но сытного начала дня или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: тонкая, слегка хрустящая золотистая корочка скрывает невероятно нежную, влажную и воздушную творожную массу, которая буквально тает во рту, напоминая вкус солнечного детства.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 5 ст. л. манной крупы, 5 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин или цедра лимона по вкусу. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с творогом, сахаром, солью, ванилином и манкой до однородности. Белки взбейте в устойчивую пену. Осторожно, движениями снизу вверх, введите белки в творожную массу, стараясь сохранить воздушность. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте манкой или сухарями. Аккуратно выложите творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте запеканке немного остыть в форме — так она лучше держит форму при нарезке. Подавайте теплой или холодной со сметаной, ягодами или вареньем.

