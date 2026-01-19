Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:00

Смешайте творог с яйцом и манкой: суфле-запеканка «Нежность» выручает на завтрак — нежная и воздушная

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешайте творог с яйцом и манкой: суфле-запеканка, как в детстве, выручает на завтрак — нежная и воздушная. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, но сытного начала дня или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: тонкая, слегка хрустящая золотистая корочка скрывает невероятно нежную, влажную и воздушную творожную массу, которая буквально тает во рту, напоминая вкус солнечного детства.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 5 ст. л. манной крупы, 5 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин или цедра лимона по вкусу. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с творогом, сахаром, солью, ванилином и манкой до однородности. Белки взбейте в устойчивую пену. Осторожно, движениями снизу вверх, введите белки в творожную массу, стараясь сохранить воздушность. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте манкой или сухарями. Аккуратно выложите творожную массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте запеканке немного остыть в форме — так она лучше держит форму при нарезке. Подавайте теплой или холодной со сметаной, ягодами или вареньем.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Съедают быстрее мяса: «Накрахмаленную печень» готовлю постоянно — секрет сочности, о котором знают не все
Общество
Съедают быстрее мяса: «Накрахмаленную печень» готовлю постоянно — секрет сочности, о котором знают не все
Смешиваю творог, зелень и яйцо — через 25 минут на столе заливной пирог «Зеленый луг»
Общество
Смешиваю творог, зелень и яйцо — через 25 минут на столе заливной пирог «Зеленый луг»
Перестала печь «Птичье молоко»! Готовлю торт «Миллионер» — слои шоколадного бисквита, карамельного крема и хрустящего пралине
Общество
Перестала печь «Птичье молоко»! Готовлю торт «Миллионер» — слои шоколадного бисквита, карамельного крема и хрустящего пралине
Блины и сырники отдыхают. Готовлю эремчек юкалары по-татарски — вкусные нежные. К чаю и на завтрак
Общество
Блины и сырники отдыхают. Готовлю эремчек юкалары по-татарски — вкусные нежные. К чаю и на завтрак
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Семья и жизнь
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
рецепты
кулинария
творог
манник
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о российских «интересах» в Гренландии
В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы
В Госдуме предложили уравнять льготы многодетным и ветеранами труда
В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь
Путин получил приглашение в Совет мира по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Российская молодежь начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.