02 октября 2025 в 15:00

Манник с молочной заливкой: нужен кефир для теста и 15 минут на замес

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Манник с молочной заливкой: нужен кефир для теста и 15 минут на замес! Это образец идеальной домашней выпечки: простая в приготовлении, но неизменно радующая результатом. Пирог получается влажным и ароматным, а молочная пропитка придает ему особую мягкость. Отличный вариант к чаю для внезапных гостей или семейного вечера.

Ингредиенты

  • Манная крупа — 1 стакан
  • Кефир — 1 стакан
  • Мука — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сода — 1/3 ч. л.
  • Ванильный сахар — 10 г

Для заливки

  • Молоко — 1 стакан
  • Сахар — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Смешайте в глубокой миске манку, кефир и яйцо, оставьте на 15 минут для набухания. Добавьте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, соду и растопленное масло, тщательно перемешайте. Тесто перелейте в смазанную маслом и присыпанную манкой форму, выпекайте 35-40 минут при 180°C до золотистого цвета.
  2. Горячий пирог равномерно проколите вилкой и залейте смесью теплого молока с сахаром. Дайте полностью остыть перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили пирог с творогом и варёной сгущенкой. Простой, но с невероятным вкусом.

пироги
манная крупа
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
