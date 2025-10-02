Манник с молочной заливкой: нужен кефир для теста и 15 минут на замес

Манник с молочной заливкой: нужен кефир для теста и 15 минут на замес! Это образец идеальной домашней выпечки: простая в приготовлении, но неизменно радующая результатом. Пирог получается влажным и ароматным, а молочная пропитка придает ему особую мягкость. Отличный вариант к чаю для внезапных гостей или семейного вечера.

Ингредиенты

Манная крупа — 1 стакан

Кефир — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 1/3 ч. л.

Ванильный сахар — 10 г

Для заливки

Молоко — 1 стакан

Сахар — 2 ст. л.

Приготовление

Смешайте в глубокой миске манку, кефир и яйцо, оставьте на 15 минут для набухания. Добавьте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, соду и растопленное масло, тщательно перемешайте. Тесто перелейте в смазанную маслом и присыпанную манкой форму, выпекайте 35-40 минут при 180°C до золотистого цвета. Горячий пирог равномерно проколите вилкой и залейте смесью теплого молока с сахаром. Дайте полностью остыть перед подачей. Приятного аппетита!

