04 февраля 2026 в 15:01

Магнитные бури сегодня, 4 февраля: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, действительно ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 февраля

В среду, 4 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — модель показала, что Кр-индекс зафиксируется в районе двух единиц в течение суток. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находился незначительно выше прогнозируемых значений в отдельные промежутки времени.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 0,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

За сутки на Солнце произошли 10 новых вспышек. Одна половина относится к классу C (слабые), вторая — M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 9,3.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 4 февраля, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В четверг, 5 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 51%. Кр-индекс в течение суток будет в районе двух единиц, однако к вечеру может приблизиться к пяти.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 5 февраля. Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — пишет my-calend.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

К Земле завтра должны прийти первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности, но несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури пока ожидаются слабыми, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

«Причина в том, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю, и планета, как ожидается, пока будет задета лишь краями ушедших с Солнца в предыдущий период выбросов плазмы. Основная их масса пройдет мимо планеты», — объяснили ученые.

Астрономы отметили, что вчера на Солнце произошла первая вспышка высшего балла X в геоэффективной зоне, которая, тем не менее, не сопровождалась выбросами плазмы. Таким образом, первый из четырех дней, в течение которых активные центры должны находиться в зоне прямого воздействия на планету, угроз не создал, пояснили в ИКИ РАН.

«Активная область 4366 при этом продолжает расти и преодолела накануне важный психологический барьер — ее площадь превысила 1000 единиц миллионных долей полусферы. <...> В зоне максимальных рисков для Земли область 4366 будет находиться еще около трех суток», — подытожили специалисты.

Действительно ли магнитные бури влияют на человека

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики и научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев заявил, что для обычного человека магнитная буря чаще всего остается незамеченной.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Метеозависимые, чей организм демонстрирует особую чувствительность к изменению магнитного фона, могут испытывать во время бури головные боли, перепады давления, усталость и раздражительность, добавил астроном.

«Согласно наблюдениям, большинство людей не ощущают никакого воздействия ни от солнечных вспышек, ни от магнитных бурь, которые являются результатом штатного режима работы нашей звезды. Они были с нами всегда, происходят сейчас и будут происходить в дальнейшем. Избавиться от них невозможно, да и необходимости нет, это часть естественных космических процессов», — добавил Нефедьев.

