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09 июля 2026 в 16:18

Магазинный пломбир отдыхает: делаю малиновый сорбет с базиликом — вкус, от которого балдеешь

Фото: D-NEWS.ru
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Однажды я добавил базилик в ягодное пюре и понял: это оно. Теперь я варю этот сорбет литрами. Попробуй, не пожалеешь.

Ингредиенты

Малина — 300 г, клубника — 300 г, сахар-песок — 150 г, вода — 100 мл, базилик — 2 веточки.

Как готовлю

Сначала перебираю ягоды, мою их и обязательно обсушиваю — лишняя вода тут ни к чему. Клубнику чищу, малину оставляю как есть, все кидаю в чашу блендера, туда же отправляю листья базилика и засыпаю сахаром. Оставляю эту смесь на час, чтобы ягоды пустили сок и сахар начал таять. Затем вливаю воду и пробиваю все в гладкое пюре.

Переливаю массу в контейнер и отправляю в морозилку на 4 часа. Каждый час достаю и хорошенько перемешиваю вилкой, чтобы разбить кристаллы льда. Перед подачей даю сорбету постоять минут десять при комнатной температуре, раскладываю по креманкам — и можно уплетать, украсив свежими ягодами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сорбет получился невероятно насыщенным, малиновым, а послевкусие — с легкой, чуть пряной ноткой. Текстура — идеально гладкая, без ледяных кристаллов, спасибо блендеру. Лучшая подача — в высоком стакане с веточкой свежего базилика и долькой лайма.

Проверено редакцией
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