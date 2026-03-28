Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 08:31

Магазинную колбасу давно не покупаю: бутылка, курица — и суперская домашняя колбаска готова

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Настоящая домашняя колбаска без лишней химии, с понятным составом и вкусом, который сложно сравнить с покупным. Рецепт удивительно простой: немного времени — и в холодильнике уже застывает плотная, ароматная колбаса, которую удобно нарезать и подавать к завтраку или на бутерброды.

Ингредиенты: куриное филе — 2 шт., мясной бульон — 300 мл, желатин — 25 г, свекла — 20 г, соль — 10 г, лавровый лист, специи (мускатный орех, кориандр) — по вкусу.

Приготовление: куриное филе отварите в подсоленной воде со специями, лавровым листом, можно добавить лук и морковь для аромата. Готовое мясо остудите: часть нарежьте кусочками, часть разберите на волокна. Желатин залейте водой и дайте набухнуть, затем аккуратно растопите. Свеклу натрите и отожмите сок — он придаст красивый «колбасный» цвет.

Соедините нарезанное мясо, желатин, свекольный сок, соль и специи, пробейте блендером до однородности. Затем вмешайте волокна мяса — так текстура получится более «настоящей». Переложите массу в отрезанную пластиковую бутылку, накройте и уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания. После этого просто разрежьте бутылку и достаньте колбасу.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
курица
колбаса
бутылка
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские кураторы сами расправились с исполнителем теракта в Ставрополе
Володин провел встречу с вернувшимся в Россию графом
Озвучены последствия нового удара БПЛА по Оману
Правоохранителя в Ставрополе попытались подорвать
Курская область отбила налет роя украинских дронов
Курская область пережила 19 артобстрелов ВСУ за сутки
Семья Усольцевых оказалась на грани юридической смерти
«Вжух, вжух, вжух»: Трампа поразил удар Ирана по авианосцу США с 17 сторон
В США раскрыли, как Вашингтон может оставить Киев без важных боеприпасов
Зеленский потребовал ядерное оружие для Украины
Иран подбил американский F-16
Хакер взломал базу данных тюрем с данными почти 7 тыс. сотрудников
Россиянка умерла в одном из отелей Грузии при странных обстоятельствах
В Иране напомнили США о неизбежном итоге операции в Ормузском проливе
В Непале задержали экс-премьера и бывшего главу МВД
У сестры Меладзе нашли гражданство недружественного государства
Названа сумма достойной пенсии для россиян
Россиян предложили наказывать за сталкинг
«Отняли драгоценное время»: Лерчек в слезах накинулась на следователей
Картаполов раскрыл военную стратегию Европы
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.