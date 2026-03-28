Магазинную колбасу давно не покупаю: бутылка, курица — и суперская домашняя колбаска готова

Настоящая домашняя колбаска без лишней химии, с понятным составом и вкусом, который сложно сравнить с покупным. Рецепт удивительно простой: немного времени — и в холодильнике уже застывает плотная, ароматная колбаса, которую удобно нарезать и подавать к завтраку или на бутерброды.

Ингредиенты: куриное филе — 2 шт., мясной бульон — 300 мл, желатин — 25 г, свекла — 20 г, соль — 10 г, лавровый лист, специи (мускатный орех, кориандр) — по вкусу.

Приготовление: куриное филе отварите в подсоленной воде со специями, лавровым листом, можно добавить лук и морковь для аромата. Готовое мясо остудите: часть нарежьте кусочками, часть разберите на волокна. Желатин залейте водой и дайте набухнуть, затем аккуратно растопите. Свеклу натрите и отожмите сок — он придаст красивый «колбасный» цвет.

Соедините нарезанное мясо, желатин, свекольный сок, соль и специи, пробейте блендером до однородности. Затем вмешайте волокна мяса — так текстура получится более «настоящей». Переложите массу в отрезанную пластиковую бутылку, накройте и уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания. После этого просто разрежьте бутылку и достаньте колбасу.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.