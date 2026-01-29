Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 06:04

Луковые хачапурики из творога с сыром: нежные, тягучие, с хрустящей корочкой. Идеальный завтрак или перекус за 30 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творог в тесте работает как волшебный разрыхлитель. Его кислотность и структура, соединяясь с небольшим количеством муки, создают нежную, пористую основу, которая в духовке поднимается, оставаясь при этом влажной и очень мягкой внутри.

Для хачапуриков беру 360 граммов творога (лучше не очень влажного) и перетираю его через сито или разминаю вилкой в глубокой миске. К творогу добавляю одно яйцо и щепотку соли, хорошо перемешиваю. Затем частями подсыпаю 4 столовые ложки просеянной пшеничной муки и замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Оно будет очень нежным. Для начинки мелко режу большой пучок зеленого лука и 50 граммов твердого или полутвердого сыра (например, сулугуни или моцареллу) натираю на средней терке. Смешиваю лук и сыр в миске. Тесто делю на 6–8 равных частей. Каждую часть раскатываю или просто приплющиваю руками в небольшую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку сырно-луковой начинки. Края лепешки защипываю, как на пельмени, формируя круглую или овальную лепешку-хачапури, и слегка приплющиваю ее. Выкладываю хачапурики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Можно слегка смазать сверху взбитым желтком для глянцевой корочки. Выпекаю в заранее разогретой до 185°C духовке около 30–35 минут, пока они не станут равномерно золотистыми. Если есть аэрогриль, выпекаю при 175°C примерно 20 минут. Подаю горячими или теплыми.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Семья и жизнь
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Вкуснее и нежнее любого чизкейка: творожная запеканка для завтраков и чаепитий
Общество
Вкуснее и нежнее любого чизкейка: творожная запеканка для завтраков и чаепитий
Готовим самую нежную творожную запеканку без муки
Семья и жизнь
Готовим самую нежную творожную запеканку без муки
Тесто для пиццы из трех ингредиентов: только яйца, майонез, мука — подходит для любой начинки
Общество
Тесто для пиццы из трех ингредиентов: только яйца, майонез, мука — подходит для любой начинки
Пышная баница — болгарский пирог из теста фило с сыром и творогом: по-домашнему вкусная выпечка
Общество
Пышная баница — болгарский пирог из теста фило с сыром и творогом: по-домашнему вкусная выпечка
еда
рецепты
творог
тесто
выпечка
хачапури
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отразили контратаку ВСУ под Купянском
IT-эксперт ответил, как реанимировать телефон после выключения на холоде
Салат «Крабовый экспресс» с крабовыми палочками: сметают первым со стола!
«Я отращу ногти»: Трамп вдохновился маникюром рэп-исполнительницы
Назван неочевидный продукт, помогающий сохранить молодость
Долина резко увеличила число выступлений в 2026 году
Завершение карьеры, здоровье, молитвы за Путина: где сейчас Елена Ваенга
К чему снится тюрьма: предательство или свобода?
Раскрыты детали запрета ЦБ на билеты банка приколов
«Едь и согласуй»: в Киеве велели Зеленскому собираться в Москву
ЕС хочет упростить жизнь ключевым поставщикам газа
В ГД рассказали о сути новой системы образования в вузах в 2026 году
Перечислены «стоп-слова» в комментариях при переводе с банковской карты
Новый роман, съемки в Иране, молчание об СВО: как живет Бондарчук
К чему снится школа: шокирующие секреты сна
«Огневой карман»: эксперт озвучил, какой сюрприз ВС России готовят ВСУ
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля: кого коснется индексация
Трамп назвал кандидата на пост главы впервые созданного спецподразделения
В РУДН раскрыли максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля
Арабских союзников США напугали планы Трампа по Ирану
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.