Лукашенко: автомобильное сообщение между РБ и РФ могут возобновить к лету

https://static.news.ru/photo/6e911a94-750d-11eb-a4e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что автомобильное сообщение между его страной и Россией будет возобновлено к лету. Такое заявление он сделал в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Думаю, недалёк тот момент, когда мы [не только железнодорожное, но] и автомобильное движение откроем, у нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Вы прислали специалистов, они убедились в том, что мы с вами одинаково идём по заболеваемости [коронавирусом], но, к счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай бог, к осени или, может быть, к лету мы выйдем к нулю, туда поближе, — сказал он.

Также Лукашенко поблагодарил Путина за то, что российские власти прислушались к его просьбе и отрыли железнодорожное сообщение между РФ и РБ. По его словам, это позволило гражданам двух стран передвигаться «туда-сюда через воздушные ворота», передаёт РИА Новости.

Сейчас передвижение между странами ограничено из-за распространения коронавируса.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.

Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, писал NEWS.ru. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии.