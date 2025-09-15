Лучший осенний суп: готовим солянку на говядине с копченостями! Это густой, наваристый и невероятно ароматный суп, который станет главным блюдом любого обеда. Его насыщенный вкус с кислинкой, пикантностью и обилием мяса никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Говядина — 300 г

Колбаса разных сортов, копченые ребра — 700–800 г

Огурцы соленые — 200 г

Рассол огуречный — 0,5 стакана

Паста томатная — 2 ст. л.

Луковица — 1 большая

Лук зеленый — 1 пучок

Лимон — 1 шт.

Маслины — 10 шт.

Каперсы — по вкусу

Масло сливочное — 50 г

Приготовление

В кастрюле разогрейте мясной бульон (2 л), предварительно вынув из него отваренную говядину и нарезав ее соломкой. Колбасу нарежьте соломкой и вместе с говядиной слегка обжарьте. Измельчите лук и огурцы, пассеруйте их на сливочном масле около 5 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте немного бульона и тушите под крышкой не менее 15 минут. Переложите обжаренные мясо и колбасу, тушеные овощи с томатом в кипящий бульон, влейте огуречный рассол. После 5 минут кипения добавьте маслины и каперсы. При подаче в тарелку кладут ломтик лимона, сметану и посыпают мелко нарезанным зеленым луком.

