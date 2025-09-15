Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:00

Лучший осенний суп: готовим солянку на говядине с копченостями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лучший осенний суп: готовим солянку на говядине с копченостями! Это густой, наваристый и невероятно ароматный суп, который станет главным блюдом любого обеда. Его насыщенный вкус с кислинкой, пикантностью и обилием мяса никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

  • Говядина — 300 г
  • Колбаса разных сортов, копченые ребра — 700–800 г
  • Огурцы соленые — 200 г
  • Рассол огуречный — 0,5 стакана
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Луковица — 1 большая
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Лимон — 1 шт.
  • Маслины — 10 шт.
  • Каперсы — по вкусу
  • Масло сливочное — 50 г

Приготовление

  1. В кастрюле разогрейте мясной бульон (2 л), предварительно вынув из него отваренную говядину и нарезав ее соломкой. Колбасу нарежьте соломкой и вместе с говядиной слегка обжарьте. Измельчите лук и огурцы, пассеруйте их на сливочном масле около 5 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте немного бульона и тушите под крышкой не менее 15 минут.
  2. Переложите обжаренные мясо и колбасу, тушеные овощи с томатом в кипящий бульон, влейте огуречный рассол. После 5 минут кипения добавьте маслины и каперсы. При подаче в тарелку кладут ломтик лимона, сметану и посыпают мелко нарезанным зеленым луком.

Ранее мы готовили суп с сосисками и вермишелью. Когда нужно накормить семью вкусным и быстрым обедом.

супы
говядина
КОЛБАСА
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
