19 августа 2025 в 09:05

Лошади лечат лучше, чем психолог: правда о верховой езде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В начале XX века люди массово пересаживались с лошадей на автомобили. Сегодня повозки почти исчезли, но верховая езда не ушла в прошлое — для многих она стала не просто спортом, а способом жить без стресса.

Вице-президент Федерации конного спорта России Екатерина Бакеева уверена: занятия два — четыре раза в неделю заметно улучшают психологическое состояние. Общение с лошадьми помогает отвлечься от рутины и сосредоточиться на процессе езды.

Польза особенно велика для детей — верховая езда учит общению, терпению и умению контролировать эмоции. Чтобы сесть на лошадь, её нужно оседлать, а чтобы не упасть — доверять партнёру и быть сосредоточенным.

Терапевт Надежда Чернышова добавляет: верховая езда снижает стресс, помогает при выгорании и укрепляет тело. Для детей с аутизмом и ДЦП она может стать частью реабилитации — метод иппотерапии улучшает координацию и эмоциональное состояние.

Есть и противопоказания: острые заболевания, сердечно-сосудистые проблемы и болезни нервной системы — повод отложить занятия.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь заявила, что родителям важно научиться отказывать ребенку, так как чрезмерное потакание формирует эгоизм. По ее словам, взрослые часто боятся испортить отношения с детьми или опираются на свой опыт частых отказов, поэтому не говорят нет.

лошади
дети
психологи
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
