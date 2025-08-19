Лошади лечат лучше, чем психолог: правда о верховой езде

В начале XX века люди массово пересаживались с лошадей на автомобили. Сегодня повозки почти исчезли, но верховая езда не ушла в прошлое — для многих она стала не просто спортом, а способом жить без стресса.

Вице-президент Федерации конного спорта России Екатерина Бакеева уверена: занятия два — четыре раза в неделю заметно улучшают психологическое состояние. Общение с лошадьми помогает отвлечься от рутины и сосредоточиться на процессе езды.

Польза особенно велика для детей — верховая езда учит общению, терпению и умению контролировать эмоции. Чтобы сесть на лошадь, её нужно оседлать, а чтобы не упасть — доверять партнёру и быть сосредоточенным.

Терапевт Надежда Чернышова добавляет: верховая езда снижает стресс, помогает при выгорании и укрепляет тело. Для детей с аутизмом и ДЦП она может стать частью реабилитации — метод иппотерапии улучшает координацию и эмоциональное состояние.

Есть и противопоказания: острые заболевания, сердечно-сосудистые проблемы и болезни нервной системы — повод отложить занятия.

