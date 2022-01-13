Лондон заявил об отсутствии британских субмарин в районе гибели «Курска»

Министерство обороны Великобритании не располагает записями о том, что субмарины Королевского флота находились в районе катастрофы российской подлодки «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Такое заявление от секретариата командования ВМФ Великобритании получило РИА Новости в ответ на официальный запрос.

В СМИ ранее утверждалось, что в районе гибели «Курска» находились три субмарины НАТО, одна из которых — Splendid — принадлежала ВМС Великобритании.

Что касается вашего запроса с просьбой подтвердить, что «какая-то атомная субмарина Королевского флота Великобритании находилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года», то я могу подтвердить, что у Министерства обороны нет записей, удовлетворяющих эту часть вашего запроса, — отмечается в письменном ответе агентству.

Секретариат также направил РИА Новости данные из архива официальных отчётов о заседании британского парламента. Материалы относятся к 14 ноября 2000 года. Тогда министр по вопросам Европы Кит Ваз ответил члену парламента на вопрос о вовлечённости британской подлодки в крушение «Курска».

Государственный министр по международным делам не делал представлений России в связи с заявлениями, что британская субмарина была вовлечена в катастрофу «Курска». Министр обороны, который курировал этот вопрос, уже заверил министра обороны России, что субмарин Королевского военно-морского флота не было в этом районе, когда затонула подлодка «Курск», — такой ответ Ваза содержится в данных архива парламента.

Ранее стало известно, что атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который в то время был командующим Северным флотом. Это заявление он сделал в ноябре 2021 года. По его словам, столкновение произошло с субмариной, следившей за российской подлодкой.