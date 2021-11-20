Адмирал Попов заявил о гибели «Курска» после столкновения с субмариной НАТО

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который в то время был командующим Северным флотом. По его словам, столкновение произошло с субмариной, следившей за российской подлодкой, сообщает РИА Новости.

Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко либо манёвр «Курска» привёл к потере контакта, — пояснил Попов.

Он также подчеркнул, что в столкновении участвовала субмарина НАТО, название которой он знает «с вероятностью 90%».

Для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — уточнил адмирал.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Официально признано, что подлодка пострадала в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.

Ранее стало известно, что вице-адмирал Юрий Сухачёв, который участвовал в расследовании гибели атомной подводной лодки «Курск», скончался в конце мая в возрасте 75 лет. Сухачёв с 1996 по 1998 год был командующим флотилией стратегических подводных ракетоносцев Северного флота.