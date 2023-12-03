«Лишь бы обобрать»: в Госдуме предложили налог на бездетность Депутат Федоров предложил специальный налог для повышения рождаемости в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал «неплохой идеей» возможность стимулировать рождаемость в России с помощью налога на бездетность. Когда его могут ввести, кого он коснется и когда и где уже существовал?

Зачем нужен налог на бездетность

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам изложил свое видение мер по улучшению демографической ситуации в России на радио «Говорит Москва». По словам Федорова, рождаемость нужно стимулировать «различными способами» — то есть не только поддерживать тех, у кого дети есть, но и оказывать давление на тех, у кого детей нет.

«Сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском Союзе, — это было неплохо, но в той концепции, которая была в Советском Союзе», — объявил Федоров.

В современной России, по его словам, нужно «понимать под демографией не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения, <...> прирост по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребенка».

«Внутри этой концепции, конечно, надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег не будет хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», — объявил Федоров.

Кто против налога на бездетность

В разговоре с NEWS.ru депутат от КПРФ глава комитета по вопросам защиты семьи Нина Останина выступила против инициативы Федорова.

«Им бы лишь кого-то обобрать и нажиться на этом. Нельзя и дальше в страхе держать население. Подобные идеи серьезно бьют по авторитету Госдумы, потому что так непрофессиональный подход не способствует росту уважения к высшему законодательному органу страны», — сказала она.

Останина отметил, что если бы Федоров параллельно с введением налога предложил давать рабочие места с хорошей зарплатой молодым специалистам и предоставлять социальное жилье молодым семьям, законопроект можно было бы рассматривать.

«Мы не можем дать жилье всем желающим, а на ипотеку могут рассчитывать лишь люди из обеспеченной семьи либо с высокой заработной платой, что практически невозможно без большого опыта работы. И поэтому депутату Федорову я бы посоветовала внимательнее изучить принципы поддержки молодежи советских времен, прежде чем такие инициативы предлагать», — отметила она.

Ранее она предлагала сделать материнский капитал бессрочным, чтобы «вытащить Россию из демографической ямы».

Депутат от «Единой России» Светлана Бессараб также осудила предложение наказывать бездетных детей.

«Я считаю, что возвращение налога на бездетность недопустимо. Это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей», — заявила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда существовал налог на бездетность

Евгений Федоров приводит в пример «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан», который существовал в Советском Союзе с 1941-го и был отменен только в 1992 году. Сумма налога составляла 6% для бездетных мужчин (от 20 до 50 лет) и бездетных замужних женщин (от 20 до 45 лет). При этом в случае гибели единственного ребенка налог начинали взимать вновь. Через несколько лет после введения «налога на холостяков», в 1946 году, от него освободили монахов и монахинь.

Аналогичные налоги действовали в некоторых других странах соцлагеря: в Польше «налог на холостяков» существовал с 1946 по 1973 год. В Румынии в 1967 году налог был введен одновременно с запретом абортов и противозачаточных препаратов, а также строгим надзором за женским репродуктивным здоровьем. В Болгарии налог вводили в 1909 году. А итальянский лидер Бенито Муссолини ввел налог на холостяков в Италии в 1926 году.

В 2018 году налог на бездетность предложили ввести в Китае, чтобы бороться со снижением уровня рождаемости. В том же году аналогичное предложение озвучил глава Минздрава ФРГ Йенс Спан.

Кто поддерживает налог на бездетность в России

В современной России возвращение советского «налога на холостяков» неоднократно предлагали использовать в качестве средства улучшения демографии. В 2006 году с таким предложением выступал депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко, известный хирург и академик РАМН. Аналогичное предложение в 2013 году озвучивал протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов.

На высшем уровне российские власти последовательно опровергали планы о введении «налога на холостяков». На эту тему высказывались как Владимир Путин, так и Дмитрий Медведев.

В то же время в 2023 году в Госдуму внесли закон о запрете пропаганды бездетности, который поддержали в регионах после необходимых доработок. На текущий момент на официальном уровне не ведется дискуссии о восстановлении налога на бездетность в России.

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