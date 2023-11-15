Демограф объяснил, почему провалился нацпроект по повышению рождаемости Демограф Чесноков: в нацпроекте «Демография» нужно изменить целеполагание

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Провал национального проекта «Демография» произошел из-за смещенного целеполагания этой госпрограммы, заявил в беседе с «Царьградом» руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков. Он пояснил, что позитивного эффекта можно достичь, если меры поддержки населения будут не просто социальными, а именно демографическими, причем более точечными и адресными.

Например, если мы говорим о показателе бедности, то в рамках данного нацпроекта должны рассматриваться показатели бедности именно многодетных семей. <...> Тогда мы действительно увидим, что благосостояние семей с тремя и более детьми будет расти и каждый новый ребенок не будет приводить к обнищанию, — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что проблема нацпроекта «Демография» — не в недостатке финансирования, так как денег в эту программу вкладывается больше, чем в любой другой национальный проект. По словам специалиста, в этой сфере должен работать компенсирующий принцип, когда расходы на родившегося ребенка, а также, например, на отпуск по уходу за ним, должно оплачивать государство.

Но это не должен быть подкуп: дескать, мы вам дадим деньги, а вы за это родите ребенка. Нет. Должен быть набор мотивирующих мер, — подчеркнул Чесноков.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил увеличить размер материнского капитала в России до стоимости жилья. Депутат напомнил, что изначально этот вид господдержки предусматривался для улучшения жилищных условий граждан, однако с тех пор цены на недвижимость значительно выросли.