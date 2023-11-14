В России могут уравнять материнский капитал с ценой квартиры Депутат Госдумы Алехин предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры

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В России есть необходимость увеличить материнский капитал до стоимости жилья, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Он напомнил, что изначально этот вид господдержки предусматривался для граждан, планирующих жить на своих квадратных метрах, однако с тех пор цены на недвижимость значительно выросли.

Материнского капитала не хватает на приобретение недвижимости, поэтому его стоит увеличить, чтобы такая возможность была, — цитирует издание парламентария.

Алехин не согласен с коллегами, которые предлагали увеличивать материнский капитал в субъектах РФ с низкой рождаемостью. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил распределить российские регионы по трем зонам и в зависимости от них выплачивать повышенный материнский капитал. Депутат предложил распределить зоны и коэффициенты по следующему принципу: регионы относительного благополучия — коэффициент выплат 1, регионы недостатка рождаемости — коэффициент выплат 1,5, регионы демографического бедствия — коэффициент выплат 2. Также Гусев отметил необходимость поддержки регионов с критической демографической ситуацией.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала. Некоторые депутаты обратились в правительство РФ с инициативой по введению возрастного ценза в программу — например, выдавать средства только женщинам, родившим до 25–30 лет.